Сахар снижает иммунитет

Всего 100 граммов сахара (в том числе фруктозы и глюкозы), подавляет способность белых кровяных телец уничтожать вредоносные микроорганизмы.

Через полчаса после употребления сахара фунцкции иммунитета начинают снижаться, через 2 часа после употребления сладостей иммунитет снижен примерно наполовину, и еще в течение примерно 3 часов функции иммунитета угнетены. В это время организм ослаблен, и белые кровяные тельца не могут полноценно справляться со своими задачами, пишет Здоровье.

Употребление 75 граммов глюкозы снижают активность лимфоцитов, которые очищают организм от токсичных веществ, продуктов распада и вредных микроорганизмов.

Ученые советуют исключить сладости, в том числе фруктовые соки, людям с инфекционными заболеваниями. Особенно это касается первых 2-3 дней болезни, когда все защитные силы организма направлены на борьбу с инфекцией.