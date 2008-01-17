Состоится Международный медиа-саммит «СМИ против СПИДа»

25 января 2008 года в Киеве пройдет Международный медиа-саммит «СМИ против СПИДа», целью которого является объединение усилий украинских и международных масс-медиа в проведении информационной кампании, направленной на преодоление критической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Украине, приостановки эпидемии.

По вопросам участия в медиа-саммите обращаться в информационное агентство ИМК по тел. 581- 77- 37 или электронной почте press@intermedia.org.ua.

Справочную информацию можно получить по тел. 8 (067) 741 4149 (Татьяна Юрченко).