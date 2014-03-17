Обезболивающие препараты могут работать как антибиотик

Инфекции, вызванные супербактериями, можно победить с помощью обезболивающих препаратов. Как выяснили ученые, данные лекарства обладают неожиданным побочным эффектом - они не дают некоторым бактериям размножаться, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Catholic Online. Это открытие сделал Университет Вуллонгонга.

Его сотрудники призывают обратить пристальное внимание на противовоспалительные обезболивающие препараты, назначаемые при артрите и болезнях глаз. Речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах. К ним, к примеру, относятся аспирин и ибупрофен.

Описанные свойства этого класса лекарств дают надежду на получение новых антибиотиков. В частности, было доказано, что бромфенак, карпрофен и ведапрофен тормозили размножение бактерий. Причем, схема их работы принципиально отличалась от схемы антибиотиков.

Они присоединялись к части бактерии, известной как белки скользящего зажима ДНК. Эти белки усиливают процесс воспроизведения ДНК. Если белки не включаются в процесс, бактерия не может размножаться и в итоге умирает.