Вес человека - показатель его здоровья

Как установили специалисты, если у человека большой объем талии, то риск респираторных проблем, болезней сердца и рака все равно повышен, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Ученые проанализировали данные более 600000 человек со всего мира.

Оказалось, мужчины с объемом талии в 100 сантиметров и больше имеют на 50% повышенный риск смерти, чем мужчины с талией менее 89 сантиметров. Это выливалось в уменьшение продолжительности жизни после 40 лет примерно на три года. У женщин объем талии в 93 сантиметра давал повышение риска смерти на 80% по сравнению с объемом талии максимум в 68,5 сантиметра. И это выливалось в сокращение продолжительности жизни на пять лет.

Так, с каждым увеличением объема талии на 5 сантиметров риск смерти повышался на 7% у мужчин и примерно на 9% у женщин. И рост риска смерти отмечалось при любом Индексе массы тела. Масштабность исследования, проводимого под руководством Джеймса Керхана из Клиники Майо, позволяет установить, что вывод однозначен. По его словам, Индекс массы тела является плохим маркером, ведь здесь не отделяется мышечная и жировая масса. Также он не дает информации о локализации жировых отложений.