Замужество прибавляет вес

После замужества женщины прибавляют в массе тела, выяснили ученые в Университете Флиндерс в Аделаиде (Австралия), пишет Газета.ру.

Исследовав 350 австралийских пар, недавно вступивших в брак, они подсчитали, что молодая жена за первые полгода замужества прибавляет в среднем 2,1 кг.

Большинство девушек в ожидании свадьбы усиленно худеют и сидят на диетах. Основным стимулом является желание хорошо выглядеть в свадебном платье и иметь красивые фотографии.

Когда свадьба позади, они больше не видят в этом необходимости и расслабляются.

Как подсчитали специалисты, худеющие перед свадьбой девушки больше прибавляют в весе после свадьбы — в среднем 3,2 кг. А те, кого заставляют худеть подруги и родственники, после свадьбы отрываются еще больше — прибавляют в среднем 4,5 кг.