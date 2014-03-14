Музыкальный талант можно просчитать по анализу ДНК

Музыкальный талант обусловлен генетическими особенностями, показало исследование Академии Финляндии. Здесь задействовано множество генов. В частности, некоторые отвечают за развитие внутреннего уха и за нейрокогнитивную обработку звуков, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Восприятие музыки начинается с особых волосковых клеток во внутреннем ухе. Они передают звуки как электронные сигналы по звуковому пути прямо в слуховую кору мозга. Там звуки распознаются. Притом, процесс обработки музыки задействует зоны мозга, сопряженные с эмоциями, обучением, памятью.

Ученые исследовали геном 767 человек из 76 семей, которые были способны различать высоту тона, продолжительность звуков и сами звуковые схемы в мелодии. В их геноме искались одиночные нуклеотидные полиморфизмы. Явная связь с музыкальными способностями была зафиксирована в отношении хромосомы 3, располагающейся недалеко от гена GATA2. Данный ген регулирует кохлеарные волосковые клетки и нижнее двухолмие.

Но самые точные данные были получены при исследовании 4 хромосомы с пятью генами - PCHD7, PDGFRA, KCTD8, CHRNA9 и PHOX2B. Все они влияют на развитие внутреннего уха и экспрессируются в гиппокампе или миндалевидной железе. Наибольший интерес вызывает область рядом с геном PCDH7, который проявляется в кохлеарном и миндалевидном комплексах (миндалина - эмоциональный центр мозга, затрагиваемый музыкой).