Изучение языков отсрочит развитие деменции

15:31, 14 марта 2014
Зарубежные новости
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В ходе исследования команда ученых из Эдинбургского университета и Института медицинских наук в Хайдарабаде, Индия, проанализировали истории болезней 648 жителей Индии, страдающих деменцией, средний возраст которых составил 66 лет

В общей сложности у 240 человек была диагностирована болезнь Альцгеймера, у 189 - сосудистая деменция и у 116 человек - лобно-височная деменция. 

По данным Общества Альцгеймера, лобно-височная деменция встречается не так часто, как другие формы деменции. Она вызвана гибелью нервных клеток в лобных или височных долях головного мозга и невозможностью их замены. 

Остальные 103 пациента страдали смешанным типом деменции, вызванной ненормальными белковыми образованиями внутри нейронов - тельцами Леви. Из общего числа участников исследования 391 человек знал два или более языков. 

Исследователи обнаружили, что у людей, которые говорили на двух и более языках, деменция развивалась примерно на 4,5 года позже, нежели у "одноязычных". Билингвизм заставляет главные системы мозга обновляться и активнее работать. 

"Все эти виды деменции развивались у людей, знающих языки, позже, чем у тех, кто всю жизнь пользовался лишь своим родным языком, - говорят авторы работы. - Изучение второго языка развивает те области мозга, которые отвечают за внимание и исполнительские функции. Это дает возможность избежать раннего развития деменции". Эксперты добавляют, что при этом значения не имеют ни пол, ни место жительства, ни вид деятельности, ни уровень образования. 

news.open.by

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