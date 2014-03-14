Дневной сон полезен для сердца

Шесть лет ученые наблюдали за добровольцами от 20 до 86 лет. Исследование было крупномасштабным - в нем приняли участие 24 тысячи человек, пишет Здоровье.

Исследователи пришли к выводу, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний сокращается на 37% у тех людей, которые спят днем хотя бы полчаса 3 раза в неделю. Такое сокращение рисков умереть от сердечного приступа ученые связывают со снижением уровня гормона стресса, кортизола, который повышает риск инфаркта.

В странах, где послеобеденная сиеста считается традицией, смертность от инфарктов, как и в целом уровень сердечно-сосудистых заболеваний, значительно ниже.