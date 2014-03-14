Гормон окситоцин - эффективная и безопасная замена морфину

Они увидели ее в гормонах, окситоцине и хорионическом гонадотропине (ХГЧ), передает Meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум". Как выяснил доктор Форест Теннант, данные вещества обладают болеутоляющим действием в организме беременных и рожающих женщин. И они способны помощь при болях другого рода.

Это доказал эксперимент с девятью пациентами, у которых была хроническая боль, не поддающаяся лечению медикаментами. Между тем, пациенты принимали постоянно один или несколько опиоидных препаратов. Вместе с ними людям предложили каждый день принимать по 250-500 единиц ХГЧ и по 2-4 раза 10 единиц окситоцина. За добровольцами следили на протяжении 3 месяцев. Специалисты оценивали остроту боли, побочные эффекты, когнитивные функции, изменения дозировки опиоидных препаратов и степень усталости.

У одного человека гормоны эффекта не дали, поэтому он прекратил прием. То же сделал еще один доброволец, так как окситоцин спровоцировал повышенную слезливость. Оставшиеся 7 из 9 участников исследования отметили снижение остроты боли, как и объемов потребления опиоидов на 30-40%. Люди стали реже сталкиваться со вспышками боли на фоне хронического болевого синдрома.

Специалисты хотят провести масштабное испытание терапии с анализом биомаркеров воспаления и оценку работы нервной системы на фоне повышенного уровня гормонов. Но сперва ученые должны понять, как под воздействием гормонов меняется обмен веществ в глиальных клетках и каковы последствия.