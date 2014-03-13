Лечебные валериановые ванны помогут избавиться от стресса

Диоскорид считал валериану средством, способным «управлять» мыслями. Плиний относил ее к средствам, возбуждающим мысль. В средние века о ней отзывались как о лекарстве, вносящем благодушие, согласие и спокойствие.

Валериана оказывает многостороннее действие на организм: угнетает центральную нервную систему, понижает ее возбудимость, уменьшает спазмы гладкомышечных органов.

Ванны с валерианой помогают избавиться от последствий стресса, улучшить сон, снимают повышенную возбудимость нервной системы. Также нормализуют сердечные ритмы и артериальное давление, улучшают работу желудка, снимают спазмы. Для полной ванны достаточно совсем небольшого количества измельченных корней валерианы.

На 200 л теплой воды потребуется 0,5 кг валерианы. Залейте сухое сырье холодной водой, плотно закройте крышкой и кипятите 10 минут на медленном огне или на. водяной бане. Готовый отвар процедите и вылейте в ванну. Вода для ванны должна быть температурой 35-37° С.