Повреждения мозга у участников военных действий могут протекать без симптомов - медики

Участники военных действий, подвергавшиеся воздействию взрывов, но не жаловавшиеся на симптомы черепно-мозговой травмы (ЧМТ), тем не менее, могут иметь повреждения белого вещества мозга, характерные для ЧМТ, считают исследователи. Результаты показывают, что отсутствие четких симптомов ЧМТ после взрыва не может точно отражать степень повреждения мозга.

"Это сравнимо со спортивными травмами: люди, находящиеся в зоне действия взрыва думают, что, если они не имеют явных симптомов - потери сознания, нечеткости зрения, головной боли, то мозг не получил травму", - сказал ведущий автор исследования Раджендра Б. Мори, ассистент профессора Медицинского университета Дьюка (Duke University School of Medicine) и психиатр Медицинского центра помощи ветеранам Дюрхам (Durham Veterans Affairs Medical Center).

"Наши выводы имеют важное значение, поскольку они показывают, что даже если у вас нет симптомов, все-таки возможны повреждения", - сказал Мори.

Исследователи оценили 45 военных ветеранов США, которые согласились участвовать в исследовании.

Ветераны были разделены на три группы: ветераны, пережившие взрыв с симптомами ЧМТ; ветераны, находившиеся в зоне действия взрыва, без симптомов ЧМТ; и ветераны, не попавшие под воздействие взрыва. Исследование было направлено на участников военных действий, у которых воздействие взрыва прошло без внешних повреждений, и исключены были те, кто получил мозговую травму в результате прямых попаданий в голову. Для изучения травм мозга, исследователи использовали данные, полученные в результате магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ помогает обнаружить повреждение белого вещества мозга путем исследования потока жидкости в мозгу.

Белое вещество-это соединительные связи, которые объединяют различные области мозга. Повреждение белого вещества может оказать негативное влияние на связи головного мозга и привести к когнитивным нарушениям. Обе группы, которые были рядом с взрывом, независимо от того, проявились ли симптомы ЧМТ, показали значительное количество травм по сравнению с ветеранами, которые не подвергались воздействиям взрывов. Повреждения не имели локализации в одном и том же участке мозга, у каждого человека был свой шаблон травмы.

С помощью нейропсихологического тестирования, направленного на оценку когнитивной деятельности, исследователи обнаружили связь между количеством поврежденного белого вещества и изменениями во времени реакции, в способности переключаться между умственными задачами. Тем не менее, травма головного мозга не отразилась на выполнении других когнитивных тестов, в том числе на правильность решения задач и способность классифицировать/обобщать предложенный материал, сказали исследователи.

www.med2.ru