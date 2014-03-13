Американцев продолжают защищать от индийских дженериков

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) наложило запрет на импорт в страну фармацевтической продукции, произведенной на принадлежащем одной из крупнейших индийских компаний по производству дженериков Sun Pharmaceutical Industries Ltd заводе в городе Кархади (штат Гуджарат, Индия), сообщает Reuters.

Санкции в отношении Sun Pharma, акции которой после информации о запрете упали на 6,4 процента, стали очередным шагом американского регулятора, направленным на закрытие доступа на рынок США дешевых индийских дженериков, не соответствующих, как считают в FDA, стандартам качества и безопасности продукции. Так, в январе 2014 года был полностью остановлен импорт в США продукции крупнейшего индийского производителя лекарственных препаратов Ranbaxy Laboratories Ltd.

«Принимаемые меры направлены на защиту американских потребителей от некачественной продукции, - заявила тогда представитель FDA Кэрол Беннет (Carol Bennett). – Мы должны быть уверены, что лекарства, доступные потребителям в США, вне зависимости от того, где они произведены, отвечают стандартам качества, безопасны и эффективны».

Медпортал