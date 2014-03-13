Никотин ослабляет связи между основными сетями мозга

15:57, 13 марта 2014
Зарубежные новости
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курение / Фото : bclandlords.ca

Никотин ослабляет связи между основными сетями мозга, полагают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале JAMA Psychiatry.

Именно из-за этого у многих людей, которые пытаются бросить курить, и происходит рецидив. 

К такому выводу ученым позволило прийти исследование, участниками которого стали 37 курильщиков в возрасте до 40 лет. 

Исследователи полагают, что подобные изменения носят необратимый характер, однако утверждают, что бросить курить могут даже курильщики с колоссальным стажем. 

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