Никотин ослабляет связи между основными сетями мозга
15:57, 13 марта 2014Зарубежные новости
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Фото : bclandlords.ca
Никотин ослабляет связи между основными сетями мозга, полагают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале JAMA Psychiatry.
Именно из-за этого у многих людей, которые пытаются бросить курить, и происходит рецидив.
К такому выводу ученым позволило прийти исследование, участниками которого стали 37 курильщиков в возрасте до 40 лет.
Исследователи полагают, что подобные изменения носят необратимый характер, однако утверждают, что бросить курить могут даже курильщики с колоссальным стажем.
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