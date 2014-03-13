Одиночество может влиять на развитие болезней сердца

Женщины, не состоящие в браке, рискуют умереть от болезни сердца, сделали вывод ученые, проанализировавшие данные 1,3 миллиона женщин. По информации Meddaily.ru, в руках ученых оказались заполненные женщинами вопросники (один заполнялся в начале исследования, второй - через три года).

Так были собраны данные о госпитализациях и смерти от болезней сердца. После этого в исследование включили 734626 женщин (средний возраст - 60 лет). За время наблюдения у 30747 женщин развилась болезнь сердца, а 2148 женщин скончались.

Выяснилось: женщины, состоявшие в браке или жившие с партнером, имели такой же риск появления болезни сердца, как и женщины, не состоявшие в браке. Зато замужние женщины на 28% реже умирали от болезней сердца, чем незамужние.

Видимо, супруги заставляли женщин обращать внимание на проблемы со здоровьем и обращаться к врачу, когда появлялись тревожные симптомы. Плюс, они давали эмоциональную поддержку. Но, правда, наличие мужа не помогало женщине точнее соблюдать режим приема лекарств.