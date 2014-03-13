Ученые приравняли употребление мяса и сыра к никотиновой зависимости
Специалисты приравняли вред от поедания мяса, яиц, сыра непосредственно к тому, которому подвергаются любители курить в день 20 сигарет
Научные работники университета Южной Калифорнии считают, что белковая диета угрожает здоровью человека. Во время исследования изучены были истории болезней 6,5 тысяч человек, пишут Подробности.
Люди среднего возраста, употребляющие в пищу продукты, богатые белком более 14-ти раз в день, значительно больше подвержены раку в сравнении с теми, кто питается по-другому.
Согласно данной информации, специалисты приравняли вред от поедания мяса, яиц, сыра непосредственно к тому, которому подвергаются любители курить в день 20 сигарет.
"Мы смогли выяснить, что диета, которая богата белками, в особенности, когда говорится о животных белках, практически так же опасна, как и курение", - отмечает один из изыскателей, доктор Вальтер Лонго, университет Южной Калифорнии.
Исследования велись на протяжении 18 лет. Выяснилось следующее: белок способствует старению клеток и интенсифицирует рост онкозаболеваний.
Белковая пища откладывается в артериях и сосудах в виде холестериновых бляшек. Риски онкологических заболеваний, как было установлено специалистами, возрастают во время употребления белка в четверо.
В сообществе ученых нашлись критики аналогий такого рода. Так, доктор Гюнтер Кайнли признает, что работа о влиянии белка непосредственно на здоровье человека очень занятна, но нельзя ставить эффект от поедания сыра и мяса в общий ряд с вредом от курения.
"Любой курильщик подумает: зачем бросать курить, когда мой бутерброд с ветчиной и сыром также для меня вреден?", - поясняет он свою точку зрения.
Можно, конечно, вернуть в рацион с течением времени любимые продукты. В этом исследовании оказалось, что в наиболее старшем возрасте белок, напротив, понижает риски преждевременной смерти втрое.