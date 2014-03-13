Ученые приравняли употребление мяса и сыра к никотиновой зависимости

Научные работники университета Южной Калифорнии считают, что белковая диета угрожает здоровью человека. Во время исследования изучены были истории болезней 6,5 тысяч человек, пишут Подробности.

Люди среднего возраста, употребляющие в пищу продукты, богатые белком более 14-ти раз в день, значительно больше подвержены раку в сравнении с теми, кто питается по-другому.

Согласно данной информации, специалисты приравняли вред от поедания мяса, яиц, сыра непосредственно к тому, которому подвергаются любители курить в день 20 сигарет.

"Мы смогли выяснить, что диета, которая богата белками, в особенности, когда говорится о животных белках, практически так же опасна, как и курение", - отмечает один из изыскателей, доктор Вальтер Лонго, университет Южной Калифорнии.

Исследования велись на протяжении 18 лет. Выяснилось следующее: белок способствует старению клеток и интенсифицирует рост онкозаболеваний.

Белковая пища откладывается в артериях и сосудах в виде холестериновых бляшек. Риски онкологических заболеваний, как было установлено специалистами, возрастают во время употребления белка в четверо.

В сообществе ученых нашлись критики аналогий такого рода. Так, доктор Гюнтер Кайнли признает, что работа о влиянии белка непосредственно на здоровье человека очень занятна, но нельзя ставить эффект от поедания сыра и мяса в общий ряд с вредом от курения.

"Любой курильщик подумает: зачем бросать курить, когда мой бутерброд с ветчиной и сыром также для меня вреден?", - поясняет он свою точку зрения.

Можно, конечно, вернуть в рацион с течением времени любимые продукты. В этом исследовании оказалось, что в наиболее старшем возрасте белок, напротив, понижает риски преждевременной смерти втрое.