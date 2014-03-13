Виноград и вино спасут от гиподинамии

Ресвератрол, природный фитоалексин, содержащийся в красном вине, оздоравливает организм тех, кто по долгу службы долго сидит или стоит, пишет Здоровье.

Ученые проводили эксперимент на мышах: одну группу мышей посадили в тесные клетки, а вторую - в обычные. Мышки из первой группы страдали от гиподинамии, не имея возможности нормально двигаться, но при этом получали природный фитоалексин. Заключение экспертов удивительно: состояние здоровья мышей из первой группы в целом было лучше, чем мышей, ведущих привычный образ жизни. У мышек, обленившихся не по своей воле, улучшились обменные процессы, а вредного воздействия гиподинамии как не бывало!

Ученые настаивают на том, что употребления 1 бокала красного вина в день будет вполне оправданным для поддержания здоровья и жизненного тонуса, и не рекомендуют превышать эту дозу. Полезное вещество содержится в кожуре и косточках красного винограда, поэтому можно обойтись регулярным употреблением этих сладких ягод.