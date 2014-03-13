Уровень интеллекта и степень доверия напрямую связаны

Интеллектуально развитые люди больше доверяют другим, согласно исследованию Оксфордского университета, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Business Standard. Возможно, им лучше удается оценить характер другого. Таким образом, развитые люди завязывают отношения с тем, кто их вряд ли предаст.

Также не исключено, что умные люди лучше оценивают ситуации, распознавая потенциально опасные моменты. Надо сказать, это подтверждают ранее проводимые исследования, посвященные уровню интеллектуального развития и доверию. То исследование проводилось в европейских странах. Последнее - на базе данных из США.

Сделанные выводы важны, так как социальное доверие связано с успехом в разных сферах, включая систему социального обеспечения и финансовый сектор. Плюс, доказано: люди, относящиеся с доверием к другим, имеют более крепкое здоровье и выше уровень личного счастья. Но данная связь не объясняется уровнем интеллекта.

Карл Ноа, руководитель исследования, констатирует: "Проделанная работа поддерживает точку зрения многих ученых в том, что способность точно оценивать характер другого человека, присуща людям и появилась в ходе естественного отбора".