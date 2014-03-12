В крупном супермаркете обнаружено мясо с наркотиками

Эксперты рассказывают о случае, произошедшем во Флориде. Там мясо, купленное в супермаркете Walmart, спровоцировало галлюцинации, одышку, головокружение и даже привело к тому, что врачам пришлось вызвать родовую деятельность у женщины, съевшей это мясо. Как отмечает Meddaily.ru со ссылкой на Oregon Live, все пострадавшие - члены одной семьи.

Расследование показало: в мясе содержались следы диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД). Как наркотическое вещество попало в продукт питания, неизвестно. Также нет данных о других пострадавших. Примечательно: еще недавно главной заботой ученых было наличие антибиотиков в мясе, вызывающих устойчивость у патогенов.

Известно, что антибиотики, повинные в появлении трудноизлечимых инфекций, применяются для ускорения набора веса скота. Теперь медики говорят: возможно, препараты производят аналогичный эффект и на человека. Например, эпидемия ожирения в США может быть вызвана именно наличием антибиотиков в мясе.

Многие антибиотики разрабатывались в конце 40-50-х годов. И фермеры довольно быстро взяли их на вооружение. Между тем, по словам врачей, антибиотики в мясе способны стимулировать рост детей. При этом нормы роста сильно изменились. Если раньше считалось, что крупный ребенок - хорошо, то сейчас врачи призывают жестко контролировать вес детей. В свою очередь, эксперименты с самками мышей показали: лекарства приводили к тому, что животные набирали в два раза больше жировой ткани, чем контрольная группа.