Ссоры подавляют иммунитет ребенка

Группа ученых Институт здоровья Энчепинга в Швеции провели наблюдение за семьями с детьми. Оказалось, что проблемы в семье, такие как развод, скандалы, влияют на состояние иммунной системы ребенка, неизбежно отражаясь на его здоровье.

Ученые опрашивали семьи, находящихся в сложной жизненной ситуации, и выяснили, что в это, и без того трудное для семьи время, дети начинают болеть чаще. Объяснение этого феномена специалисты видят в том, что во время стресса увеличивается синтез гормона кортизола, который называют гормоном стресса. Одним из главных его побочных действий является подавление иммунитета и повышение риска развития серьезных заболеваний.

Семейные передряги негативно сказываются и на взрослых членах семьи. Отрицательные эмоции и стресс ослабляют и истощают организм. Недаром говорят: "Все болезни от нервов"!

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