Глюкозамин бесполезен для пациентов с остеоартритом - исследование

Исследование показало: популярная добавка для суставов - глюкозамин - не уменьшает боли в коленях и не борется с изнашиванием хрящевой ткани, передает HNGN. Таким образом, он совершенно бесполезен для пациентов с остеоартритом.

Между тем глюкозамин стоит на втором месте в списке самых популярных БАДов для лечения артрита и болей в суставах. Около 10% людей старше 18 лет используют глюкозамин. И во всем мире примерно 2 миллиарда долларов тратится на эту добавку ежегодно.

Бесполезность добавки удалось доказать в рамках двойного эксперимента, проводимого доктором Кентом Квохом из Университета Аризоны. Он наблюдал за 201 пациентом с умеренной - сильной болью минимум в одном колене. Людям в произвольном порядке давали 1500 миллиграммов глюкозамин гидрохлорида в бутылке из-под лимонада или плацебо на протяжении 24 недель.

Чтобы оценить степень повреждения суставов, использовалась МРТ. В итоге не было зафиксировано каких-либо отличий в двух группах. Примерно 70% коленей пациентов не демонстрировали изменений в плане поражений. Также не менялась и концентрация С-телопептидов коллагена II типа (CTX-II) в моче - показателя повреждения тканей.

Меддэйли