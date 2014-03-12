Чем опасны белковые диеты

С такими белковыми продуктами, как мясо и сыр следует быть осторожными особенно в зрелом возрасте. Если ежедневная норма потребления белков составляет более 90 г, то резко вырастает угроза развития таких серьезных заболеваний, как диабет, рак и другие недуги. При злоупотреблении сыра и мяса в среднем возрасте увеличивается риск ранней смерти на 75%. Об этом заявили ученые из университета Южной Калифорнии, пишет www.megamedportal.ru.

«Лучше всего, уменьшить ежедневную норму белков, в особенности животного происхождения. Однако при этом надо не перегибать палку, так как сильно резкое сокращение белков не улучшит здоровье, а наоборот приведет к истощению организма» – советует профессор геронтологии из Калифорнии Уолтер Лонго, который возглавлял исследование людей в возрасте от 50 до 65 лет, продлившееся 18 лет.

По мнению американских исследователей белок в дневном рационе человека должен составлять приблизительно 10% от всего количества калорий. Хотя при этом они предостерегают, что некоторые продукты, к примеру, куриное филе может быть таким же опасным, как сигареты.

Для исследования были приглашены 6318 американцев 50 летнего возраста и старше. У тех, у кого норма белков в дневном рационе была более 20%, вероятность преждевременной смерти была на 74% выше, чем у тех, у кого было умеренное потреблением белков – меньше 10%. У любителей белковой пищи вероятность преждевременной смерти от онкологии оказалась в 4 раза выше, чем у участников второй группы.

Внимание калифорнийских ученых также было обращено на то, что растительные белки, к примеру, из бобов, менее вредны, в отличие от белков животного происхождения, например, из молочных продуктов и мяса. Также интересен тот факт, что после 65 летнего возраста вредное воздействие белков на человеческий организм ослабевает.