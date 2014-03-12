Оранжевый свет стимулирует мозговую активность

Французские ученые выяснили, что оранжевый свет может служить стимулятором мозговой активности, пишет mednovelty.ru.

В процессе исследования 16 участников на слух проходили тесты памяти, в то время как за активностью в их мозге наблюдали при помощи магнитно-резонансной томографии. Перед началом теста каждого из добровольцев стимулировали при помощи света одного из трех длин волн: синего, зеленого и оранжевого. Затем участники 70 минут находились в полной темноте, после чего следовал такой тест, во время которого глаза этих добровольцев облучали зеленым светом.

Выяснилось, что предварительная стимуляция длинноволновым светом может усиливать работу мозга в префронтальной коре, что связана с концентрацией внимания. Синий цвет подобную активность, наоборот, подавлял, зеленый же цвет практически не оказывал никакого действия. Такой эффект, названный исследователями «световой памятью», держался значительно дольше, чем нужно для восстановления пигмента в колбочках и палочках сетчатки глаза.

По мнению авторов, в общих чертах активность оранжевого света может заключаться в том, что он генерирует несущий ответственность за биоритмы меланопсин и делает сетчатку глаза более чувствительной к зеленому свету. Молекулярные механизмы данного процесса пока не ясны.