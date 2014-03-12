Дети и подростки бьют рекорды по потреблению соли

Дети потребляют слишком много соли. За один лишь завтрак они съедают более 50% своей дневной рекомендованной дозы, показал анализ. Хлопья, хлеб и молочные продукты, - вот что содержит в себе огромное количество соли. Напомним: 6 граммов соли - установленная норма для подростков. Как отмечает Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph, повышенный уровень соли в рационе грозит высоким давлением, сердечными приступами и инсультами. А предпосылки закладываются именно в детстве.

На самом деле, риск высокого давления начинает повышаться уже в возрасте одного года. Самый эффективный способ сокращение потребления соли - отказаться от готовой продукции и блюд из ресторанов. Каждый прием пищи должен состоять из свежих продуктов. Ученые оценили концентрацию соли в организме 350 детей за 24 часа. Также дети предоставляли дневник питания.

В итоге у большинства детей концентрация соли превышала допустимую. Дети 5-6 лет потребляли на 0,75 грамма больше рекомендованной дневной нормы, а подростки превышали норму на 1,5 грамма. Дети часто ели те же продукты, что и взрослые, чья норма значительно выше. Притом, концентрация была выше у мальчиков. 36% соли поступали из каш и хлеба, 19% - из мясных продуктов, 11% - из молочных. И лишь 5% - из продуктов с ярко выраженным соленым вкусом.