От боли в мышцах помогут занятия спортом

Раньше считалось, что боль в мышцах после тренировки можно снять только с помощью массажа. Однако новое исследование показало, что неприятные последствия нагрузок в спортзале - повреждение тканей и выделение молочной кислоты – легко устраняются с помощью все тех же упражнений, пишет Здоровье.

В эксперименте участвовало 20 женщин. Они выполняли силовые упражнения на трапециевидную мышцу, которая находится между шеей и плечами. Через 2 дня все девушки жаловались на боли в мышцах, и ученые предложили решить эту проблему двумя способами: массаж и восстановительные упражнения. Эффект был достигнут буквально через 10 минут, причем ощущение комфорта было одинаковым: об облегчении симптомов сообщили и те, кому делали массаж, и те, кто выполнял упражнения.

Считается, что физические упражнения и массаж одинаково эффективно помогают очистить организм от побочных продуктов метаболизма, таких как молочная кислота.