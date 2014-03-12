Ученые выяснили, как мозг вспоминает знакомую музыку

Канадские ученые выяснили, как мозг вспоминает и распознает знакомую музыку, сообщается в научном журнале Cerebral Cortex, пишет Газета.ру.

Им удалось это сделать, проведя исследование, участниками которого стали двадцать профессиональных пианистов.

Им дали прослушать ряд знакомых мелодий, некоторые из них содержали неправильные ноты. При этом всем участникам эксперимента провели электроэнцефалографию (ЭЭГ).

Так, ученым удалось установить, что узнавание мелодии занимает около 200 миллисекунд и сопровождается всплеском электрической активности мозга.

По их мнению, за этот промежуток мозг успевает сравнить мелодию из памяти с той, что звучит в данный момент времени, и определить ее как знакомую или незнакомую.