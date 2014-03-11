Между ростом и уровнем IQ нашли генетическую связь

Согласно результатам проведенного ими исследования, опубликованным в журнале Behavior Genetics, на популяционном уровне более высокие индивидуумы в среднем умнее тех, кто ниже ростом.

Как пишут авторы, данные, полученные в ходе предыдущих исследований, заставляют предположить, что уровень умственного развития и состояние здоровья находятся в прямой зависимости – чем выше IQ, тем лучше здоровье. Кроме того, есть данные о обратной связи роста индивидуума и риска таких негативных проявлений, как ишемическая болезнь, инсульт, несчастные случаи и суицид. Оба показателя – рост и интеллект – в значительной степени обусловлены наследственными факторами (в случае роста роль наследственности оценивается в 70-90 процентов, а в случае интеллекта – 40-70 процентов). При этом примерно 45 процентов вариаций в росте и порядка 25-50 процентов вариаций в уровне IQ могут быть объяснены случаями однонуклеотидного полиморфизма (SNP) - отличиями последовательности ДНК размером в один нуклеотид, возникающими в результате точечной мутации.

Базируясь на этой информации, авторы попробовали оценить степень генетической корреляции между ростом и уровнем умственного развития. До сих пор подобные оценки основывались на данных, полученных от близких родственников, например близнецов, что сказывалось на их точности.

На этот раз в качестве источника информации был взят массив данных о почти семи тысячах не состоящих между собой в родстве участниках масштабного исследования здоровья населения Шотландии Generation Scotland: Scottish Family Health Study. В ходе исследования, помимо антропометрических и медицинских данных участников, оценивался также уровень развития интеллекта на основании четырех базовых показателей – времени ментальной реакции, лингвистических способностей, скорости обработки информации и объема памяти. Кроме того, у респондентов были взяты биологические образцы, позволившие выполнить их генетическое профилирование и провести статистический анализ SNP. Средний возраст участников составил 54 года, средний рост мужчин – 176 сантиметров, средний рост женщин (59 процентов участников) – 162 сантиметра.

В итоге была выявлена статистически значимая позитивная генетическая корреляция между ростом и интеллектом (0,28) с 70-процентным уровнем наследуемости по двум этим показателям. Вклад факторов окружающей среды в величину и соотношение роста и интеллекта при этом оказался сравнительно не велик. Биологические механизмы, лежащие в основе выявленного феномена, еще только предстоит прояснить, отмечают авторы. Понимание молекулярного базиса явления особенно важно из-за ранее обнаруженной связи этих показателей с состоянием здоровья, подчеркивают исследователи.

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