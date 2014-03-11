Жевательная резинка вызывает мигрень

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали 30 человек в возрасте до 19 лет. Все пациенты жаловались на частые головные боли, при этом они каждый день жевали жвачку, пишет Здоровье.

Ученые предложили молодым людям отказаться от жевательной резинки на месяц, и результаты были удивительными - 19 ребят сообщили, что головная боль прошла, а 7 отметили, что головная боль стала появляться значительно реже и стала слабее. Чтобы удостовериться в результате, эти 26 пациентов вновь на 2 недели вернулись к привычке часто жевать, и все они признались, что головная боль вернулась.

По мнению авторов исследования такая взаимосвязь может быть обусловлена воздействием на височно-нижнечелюстной сустав, дисфункция которого вызывает головные боли. По словам доктора Уотемберга, отказ от жевательной резинки – лучший способ терапии головных болей, быстрый, эффективный и... бесплатный.