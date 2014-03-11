ВОЗ снизит «безопасную дозу» сахара в 2 раза

ВОЗ намерена изменить рекомендации по потреблению сахара. В организации заявили о начале общественных консультаций на эту тему. Идея такова, что сахар в рационе надо ограничить, чтобы уменьшить проблемы со здоровьем, включая ожирение и кариес, пишет Likar.info.

Комментарии к проекту новых рекомендаций принимаются в период 5-31 марта 2014 года на сайте ВОЗ. Свои пожелания, оформленные в виде декларации интересов, может представить любой желающий.

На данный момент, согласно рекомендациям ВОЗ, потребление сахара должно составлять менее 10% от суточного числа калорий. В новом проекте эту норму рекомендуют снизить до 5%, что соответствует 25 г сахара в день для людей с нормальным ИМТ.

Эксперты ВОЗ напоминают, что больше количество сахара «скрыто» в переработанных продуктах, которые не считаются сладкими. В частности, в столовой ложке кетчупа содержится 4 г сахара.