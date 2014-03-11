Страдающие ожирением девочки хуже учатся в школе
11:14, 11 марта 2014Зарубежные новости
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Так, полные девочки в 75% случаев учились на С, что соответствует удовлетворительной оценке
Страдающие ожирением девочки хуже учатся в школе, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале International Journal of Obesity, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли, исследовав группу девочек в возрасте 11, 13 и 16 лет, а также проследив за их академическими успехами и неудачами. В целом, они изучили 6 тыс. детей.
В ходе исследования ученые выявили взаимосвязь между ожирением и успеваемостью в школе. Так, полные девочки в 75% случаев учились на С, что соответствует удовлетворительной оценке.
Тем не менее глубинную взаимосвязь между этими двумя фактами выявить пока что не удалось.
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