Возможность оценивать человека по его внешности заложена природой

Дети в возрасте трех лет способны оценить черты характера человека, просто посмотрев ему в лицо, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Saharasa May со ссылкой на открытие Эмили Когсдилл из Гарвардского университета. Получается, не нужен богатый опыт социального взаимодействия, чтобы человек разобрался с физиогномикой. Эта функция дана от природы.

Данное заявление подкреплено исследованием 99 взрослых и 141 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет. Участников изыскания просили оценить личные качества людей, чьи фотографии им показывали на компьютере. Требовалось произвести оценку согласно следующим качествам: благонадежность, доминирование и компетентность.

К примеру, требовалось сказать, кто из изображенных кажется приятным человеком. И взрослые, и дети могли сделать соответствующий вывод. Правда, дети в возрасте 3-4 были немного менее последовательны в своих оценках, чем 7-летние. С возрастом навык развивался. В целом лучше всего дети оценивали благонадежность, опираясь на то, насколько позитивно или отрицательно окрашенным было выражение лица.