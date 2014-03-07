Браслет-сенсор показывает, насколько опасны соединения из внешнего мира

Ученые разработали портативное устройство в виде браслета, которое помогает определить риски для здоровья вследствие контакта с вредными соединениями. Ким Андерсом из Орегонского университета и коллеги подчеркивают: ежедневно в организм человека попадают опасные соединения в малой дозе через органы дыхания и через тактильный контакт, пишет Meddaily.ru.

Тысячи подобных соединений можно найти в потребительских товарах. Но не все эти соединения проверяли когда-либо на токсичность. До недавнего времени отследить воздействие соединений удавалось только с помощью тяжелых неудобных устройств, вопросников и лабораторий. А вот силиконовые браслеты, впитывающие большое количество соединений, заметно выигрывают.

Такие браслеты опробовали на добровольцах. Они носили их на протяжении разных отрезков времени, что позволило ученым понять, какой объем соединений поглощали браслеты. Всего браслеты улавливали и оценивали в количественном соотношении 49 разных субстанций, включая полициклические ароматические углеводороды, некоторые из которых вызывают рак, антипирены, соединения из пестицидов и потребительских товаров, полихлорированные дифенилы, фармацевтические продукты. На самом деле, современная наука позволяет отследить более 1000 соединений.