В Польше разработали устройство, позволяющее выспаться за два-три часа

Польская фирма разработала устройство для составления карты сна, которая позволяет выспаться за два-три часа, сообщает ИТАР-ТАСС.

Внешне оно представляет собой маску, датчики которой измеряют биологические сигналы организма, в том числе мозговую деятельность, движение глазных яблок и напряжение мышц. Собранные данные передаются на смартфон, и специальная программа создает так называемую карту сна пользователя. Руководствуясь подсказками программы, владелец может рассчитать время отхода ко сну и продолжительность ночного отдыха.

Запустить устройство в производство создателям помогли интернет-пользователи. В одной из социальных сетей разработчики разместили описание своего продукта с просьбой помочь собрать $100 тыс. Изобретение так заинтересовало потенциальных покупателей, что изобретатели получили $430 тыс.

Однако врачи предупреждают, что пользоваться предлагаемой картой регулярно не рекомендуется. Взрослому человеку необходимо от пяти до десяти часов сна в сутки. При этом важно, чтобы организм погружался в глубокий сон, достижение которого по команде вызывает сомнения.

Первая партия масок, получивших название NeuroOn, поступит в продажу в мае. Цена устройства - $225.