Генная терапия - против ВИЧ-инфекции

Это помогло больным противостоять вирусу, пишет Меддэйли. По словам специалистов, генетические изменения - безопасный и эффективный подход. В перспективе он избавит от необходимости постоянно принимать лекарства, сдерживающие вирус. Известно: существует 1% людей, имеющих две копии гена-защитника от ВИЧ.

Поэтому генетики ищут способы трансформировать геном, согласно данной генетической особенности. Обычно ВИЧ заражает клетки крови через поверхностный белок CCR5. Калифорнийская компания Sangamo BioSciences Inc. производит соединение, способное "отключить" ген, стоящий за производством CCR5. Доктор Карл Джун из Университета Пенсильвании собрал группу из 12 добровольцев. Пациентам отфильтровали кровь, выделив из нее некоторые клетки.

Потом к клеткам добавлялось соединение авторства Sangamo BioSciences Inc., а после отфильтрованные и обработанные клетки вводились обратно пациентам. Через четыре недели пациентов временно лишали лекарств. В итоге вирус активизировался у всех, кроме одного. При этом измененные клетки были защищены от ВИЧ, дольше жили и даже размножались. В принципе, если обработанные клетки перевесят по количеству остальные, человек будет жить с ВИЧ как с хроническим заболеванием, находящимся под контролем.

Единственный человек, у которого вирус не вернулся, как оказалось, имел одну копию защитного гена. Поэтому половину дела сделал его организм сам. ВИЧ вылечить можно, доказывает и случай маленькой американки. Врачи из Бостона на днях заявили: им удалось избавить от ВИЧ годовалого ребенка. Лечение начали через четыре часа после рождения, и на сегодняшний день признаков заражения нет.