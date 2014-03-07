Вспыльчивым людям угрожает инфаркт

По оценкам исследователей, у людей с вспыльчивым нравом повышается риск инсульта или инфаркта, пишет ВВС.

Ученые из школы общественного здоровья Гарвардского университета идентифицировали опасный двухчасовой период после вспышки гнева, в течение которого у людей повышается риск инфаркта.

По их словам, для того, чтобы полностью понять связь между приступом гнева и инфарктом, необходимы дополнительные исследования, направленные на изучение стратегий, облегчающих стресс.

В научной работе, опубликованной в медицинском журнале European Heart Journal, отмечается, что к основной категории риска относятся люди, ранее уже имевшие сердечно-сосудистые заболевания. По данным девяти исследований, в которых участвовали тысячи людей, в течение двух часов после вспышки гнева риск инфаркта возрастает в пять раз, а риск инсульта – в три раза.

По оценкам исследователей, вероятность получения инфаркта после одной вспышки гнева на уровне населения довольно низкая. Среди 10 тысяч людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые приблизительно раз в месяц приходят в состояние раздражения, возможен один дополнительный инфаркт в год. Среди 10 тысяч людей, у которых выявлен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, возможность получения инфаркта повышается в четыре раза. Но риск инфаркта – суммарный. Это означает, что у людей с вспыльчивым нравом вероятность развития инфаркта гораздо выше.

По прогнозам руководителя исследовательской группы доктора Элизабет Мостофски и ее коллег, пять вспышек гнева в день могут привести к 158 дополнительным инфарктам на 10 тысяч человек с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний в год и к 657 дополнительным инфарктам среди людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Несмотря на то, что вероятность развития инфаркта после одной вспышки гнева довольно низкая, риск может накапливаться у людей с частыми вспышками гнева", - отмечает доктор Мостофски.

До сих пор непонятно, почему именно вспышки гнева опасны. Эксперты отмечают, что гнев не обязательно вызывает проблемы сердечно-сосудистой системы. Однако они утверждают, что хронический стресс может способствовать развитию инфаркта - частично из-за того, что стресс провоцирует повышение кровяного давления, частично из-за того, что люди пытаются справиться со стрессом опасным для здоровья образом – с помощью алкоголя или сигарет. В связи с этим предлагается изучение стратегий, облегчающих стресс, таких, например, как йога.

"Непонятно, что именно вызывает этот эффект. Это может быть связано с физиологическими изменениями в организме, вызванными вспышками гнева. Но для изучения сути этого явления необходимы дополнительные исследования, - замечает Дориан Мэддок, сотрудник Британского кардиологического фонда. - Важно то, как вы справляетесь со стрессом и гневом. Способность расслабляться может помочь вам выйти из стрессовой ситуации, а физические упражнения - помочь выпустить пар после напряженного дня".

"Если вам кажется, что уровень вашего стресса чрезмерно высок или вы часто испытываете вспышки гнева, то вам следует поговорить с терапевтом", - советует Дориан Мэддок.