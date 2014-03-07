Ученые создали лекарство, замедляющее старение

По заявлению ученых из США, они нашли новое лекарство, которое предотвратит процесс старения. Это открытие было сделано учеными в результате исследования, во время которого проводились эксперименты на лабораторных крысах. Полученный препарат может быть синтезирован для человеческого организма.

Во время эксперимента ученые открыли протеин SIRT1, замедляющий процесс старения организма. Например, старение в организме крыс удалось уменьшить почти на 10 %. По словам ученых, протеин SIRT1 можно также использовать для лечения диабета, снижения холестерина в организме, увеличения тонуса основных мышц и улучшения координации.

В настоящее время новый препарат от старения прошел испытания только на крысах, и что немаловажно, не были выявлены побочные эффекты. Ученые надеются, что протеин SIRT1 найдет применение и в омоложении человеческого организма.

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