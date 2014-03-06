Изобрели антидепрессант ускоренного действия

В ближайшее время на рынке может появиться новый антидепрессант. Как сообщает Meddaily.ru, препарат получил от американских чиновников право на ускоренное рассмотрение заявки на одобрение. На сегодняшний день доступны данные фазы IIa клинических исследований.

Сообщается, что испытания проводились на группе пациентов с депрессией и сниженным ответом на обычные антидепрессанты. Выяснилось: новый препарат в их случае хорошо работал. Что важно, позитивный эффект фиксировался в первые сутки после приема средства. Сохранялся он в среднем в течение недели. Побочные эффекты были слабыми или умеренными. В целом их можно было сравнить с эффектами в плацебо-группе.

В данный момент проводится фаза IIb (вторая часть). Она посвящена тому, как препарат будет действовать после многократного приема. В первой половине текущего года ученые представят результаты исследований. GLYX-13 влияет на рецепторы к N-метил-D-аспартату, располагающиеся на клетках головного мозга. Они важны для процесса обучения и запоминания информации. В отличие от существующих антагонистов этих рецепторов вроде кетамина, GLYX-13 не имеет серьезных побочных эффектов, например, галлюцинаций.