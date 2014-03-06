Умная жена - залог здоровья её мужа

Если у жены высокий уровень интеллекта, мужу гарантированы крепкое здоровье и долгие годы жизни.

Шведские ученые считают, что умные женщины, как правило, подкованы в областях, которые могут влиять на здоровье всей семьи: они знают, как правильно питаться, вести быт, лечить заболевших детей и супруга. Умные женщины, по мнению шведских профессоров, ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом, пишет Здоровье.

Эксперты проанализировали 1,5 млн анкет мужчин и женщин и выяснили, что уровень образования представительниц слабого пола влияет на продолжительность жизни мужчин больше, чем их собственный. Не меньшее значение имеет общение супругов: поддержка, общие интересы.

У счастливых в браке мужчин все в порядке не только с физическим здоровьем, но и с психическим состоянием. По данным американских исследователей, они реже склонны к депрессиям, стрессам и суициду, реже зависимы от алкоголя и наркотиков, у них все в порядке с социализацией.