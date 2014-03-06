Дезинфицирующие гели для рук не защищают от патогенов

Супербактерия Clostridium difficile может угрожать пациентам больниц, так как спиртовые дезинфицирующие гели, используемые медицинским персоналом, не убивают патоген, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Herald. Clostridium difficile в 2-4 раза больше распространены, чем метициллин-устойчивый золотистый стафилококк.

Патоген Clostridium difficile вырабатывает токсины, провоцирующие воспаление кишечника, диарею и иногда даже смерть. Как показало исследование, многие ложно полагают, что гелевые средства для дезинфекции рук уничтожают патоген. Эксперты призывают в обязательном порядке мыть руки с мылом, дабы предотвратить распространение инфекции. До 30% пациентов, у которых диагностирована инфекция Clostridium difficile, умирают в течение 30 дней.

Кстати, ранее этот же патоген исследовали сотрудники одного французского госпиталя. Споры Clostridium difficile нашли на руках 24% сотрудников госпиталя, имевших дело с людьми, зараженными бактерией. Притом, обработка рук спиртосодержащими средствами, мылом и водой не срабатывала. Не защищали от заражения и перчатки.

В особой опасности находятся лица, проходящие антибиотическую терапию, и пожилые люди, в принципе. Что касается работников, то чаще всего заражаются специалисты, вынужденные мыть пациентов после непроизвольной дефекации, меняющие грязные простыни, проводящие колоноскопию или подобные исследования. Риск напрямую зависит от длительности контакта. Как правило, заражается младший медицинский персонал (42%), терапевты (23%) и медсестры (19%).