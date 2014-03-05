Сосуды защитили от тромбов в области имплантата

Американские ученые разработали специальное ультратонкое покрытие для имплантируемых биомедицинских устройств, которое предотвращает возникновение тромбов в сосудах. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications, пишет Медпортал.

Когда по медицинским указаниям в организм имплантируется какое-либо устройство (например, катетер, сосудистый протез или искусственный сердечный клапан), оксид азота, естественным образом циркулирующий по сосудам и препятствующий образованию тромбов, перестает поступать в такие области, и тогда в них начинается процесс тромбообразования.

Некоторые исследователи пытались решить эту проблему имплантированием устройства, постепенно высвобождающего окись азота, однако его ресурс заведомо ограничен.

Молекулярная модель созданного ультратонкого покрытия для имплантируемых устройств.

Вместо этого группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Мичиганского университета создали специальное ультратонкое покрытие для имплантирумых устройств, которое действуе как химический катализатор, вызывающий образование антитромботических молекул из уже находящихся в крови веществ.

Материал этого покрытия состоит из графена - графита с толщиной слоя всего в один атом, в который включены два компонента - гемин и фермент глюкозооксидаза. Оба вещества работают синергически, ускоряя образование нитроксила (HNO), действующего подобно оксиду азота (NO). По словам ученых, это может стать эффективным и экономически выгодным решением проблемы.

Преимуществом данного подхода является то, что любое имплантируемое устройство с таким покрытием не будет нуждаться в запасе окиси азота, как это было до сих пор, а будет лишь катализировать постоянную выработку соединения, препятствующего тромбообразованию, из веществ, которые уже содержатся в крови.

Как отмечают авторы разработки, модифицированное графеновое покрытие может найти применение при создании широкого диапазона имплантируемых биомедицинских устройств.