Ярость может привести к сердечному приступу

Исследователи в США пришли к выводу, что потеря самообладания может в значительной степени увеличить риск сердечного приступа или инсульта, пишут Подробности.

Команда Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружила, что в течение двух часов после приступа ярости шанс получить сердечный приступ увеличивается в пять раз, а возможность заработать инсульт - в три.

Результаты исследования, проведенного на основе данных тысяч пациентов, говорят о том, что этот эффект накапливается - чем чаще человек приходить в ярость, тем выше риск.

Исследователи отмечают, что психологическое лечение - успокоение человека для предотвращения приступов - может быть эффективным наряду с лекарствами.