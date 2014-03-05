Учёные признали акупунктуру

Научное сообщество всегда скептически относилось к иглоукалыванию. Большинство специалистов полагают, что случаи излечения обусловлены в первую очередь эффектом плацебо. Но в последнее время постепенно накапливаются данные о том, что воздействие иголок действительно может изменять биохимические процессы в организме, оказывая ряд благотворных эффектов, например, снижая воспаление, пишет Здоровье.

Журнал Nature Medicine опубликовал в конце февраля исследование, в котором частично объяснен эффект электроакупунктуры. В отличие от традиционного иглоукалывания, распространившаяся в XX веке в китайской медицине электроакупунктура, или электропунктура – это воздействие слабого электрического тока на традиционные для иглоукалывания точки на теле.

В статье описаны эффекты электропунктуры на больных сепсисом мышей. Сепсис – самая частая причина смерти пациентов в больницах. Чрезмерная иммунная реакция на бактериальное заражение крови, это состояние постоянно уносит множество жизней. Устойчивые к антибиотикам госпитальные инфекции особенно часто приводят к развитию сепсиса.

Ученым уже было известно, что один из крупных черепномозговых нервов – блуждающий нерв – запускает в теле процессы, которые уменьшат воспаление при сепсисе. Электрический ток, поданный на нерв, полностью имитирует передачу сигнала от мозга по нерву. Поэтому исследователи Университета Ратгерс решили проверить эффект воздействия электрического тока на другие нервы.

На мышей воздействовали электропунктурой – небольшой, едва ощутимый электрический ток подавали на периферические нервы. Сепсис развивался остро: без лечения ни одна мышь не пережила следующую неделю. А вот среди мышей, которых лечили электропунктурой, половина выжила.

При более детальном исследовании выяснилось, что электростимуляция усиливает выработку противовоспалительных гормонов надпочечников, а также дофамина. Судя по всему, эффект электропунктуры зависит от производных или предшественников дофамина – сам по себе гормон не помогал бороться с сепсисом. Зато при использовании лекарства, которое имитирует дофамин (фенолдопам), смертность мышей от сепсиса снизилась на 40%.