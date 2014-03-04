Бактерии можно распознать на вкус

Ученые обнаружили, что рецепторы горького вкуса на языке человека могут передавать информацию о вредных микроорганизмах. После этого включается первая линия защиты иммунной системы – возрастает синтез антимикробных компонентов в слизи ротовой полости.

Слизистые оболочки очень важны для иммунной системы. Именно здесь инфекция чаще всего проникает в организм, и поэтому в состав слизи входят вещества, разрушающие клетки бактерий – антимикробные пептиды. Некоторые факторы могут усилить или снизить выработку этой естественой защиты, пишет Здоровье.

Исследователи Медицинской Школы имени Перельмана в Пенсильвании, США, выяснили, что рецепторы горького вкуса на языке чувствительны к чрезмерному росту бактерий. В этой ситуации они запускают выработку дополнительных антимикробных пептидов для борьбы с лишними и вредными микроорганизмами.

Вдобавок выяснилось, что рецепторы сладкого вкуса действуют с точностью до наоборот: их активация снижает синтез антимикробных пептидов. Возможно, это причина плохого состояния полости рта при диабете: при постоянно высоком уровне глюкозы блокируется выработка антимикробных пептидов, и в полости рта разрастаются колонии бактерий. Исследователи предполагают, что можно будет разработать такие блокаторы рецепторов сладкого, которые позволят стабилизировать бактериальную микрофлору полости рта, в том числе, и при тяжелых заболеваниях.

Получается, постоянное употребление сладкого стимулирует рост бактерий во рту не только потому, что сахар питателен для роста микробов, но вдобавок сладкий вкус блокирует иммунную защиту против бактерий.