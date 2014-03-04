Сны расскажут о психическом здоровье человека

Регулярные ночные кошмары могут свидетельствовать о психическом расстройстве, предупреждают эксперты Университета Варвика. Это особенно важно для детей. Известно: у большинства детей бывают кошмары. Волноваться стоит лишь в том случае, если кошмары постоянны, ребенок кричит и машет руками во сне, передает Meddaily.ru со ссылкой на BBC.

Специалисты наблюдали за 6800 детьми, вплоть до их 12-го дня рождения. Родителей опрашивали касательно проблем со сном у ребенка, а в конце изыскания детей проверили на наличие психических расстройств (искались симптомы вроде галлюцинаций, бреда, веры в то, что их мысли кто-то контролирует).

Вывод однозначен: в 37% случаев кошмары мучили ребенка на протяжении нескольких лет. В целом у каждого десятого ребенка случаются ночные кошмары, преимущественно в 3-7 лет. Но именно дети, которым снились кошмары в 12 лет, в 3,5 раза чаще сталкивались с психическими проблемами, а при наличии регулярных кошмаров риск почти удваивался.

Ученые объясняют это двумя теориями. Первая говорит: издевательства или прочие травматичные события в детстве вызывают и психоз, и проблемы со сном. Вторая говорит о том, что у некоторых детей мозг организован по-особенному. Он с трудом различает реальное и нереальное, сон и бодрствование. И лечение проблем со сном не спасет от психических отклонений. Напротив, кошмары следует расценивать в качестве тревожных сигналов.