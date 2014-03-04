Уровень интеллекта человека зависит от его роста

Университет Эдинбурга выступил с неожиданным заявлением: люди с маленьким ростом чаще имеют сниженные показатели IQ по сравнению с высокими людьми. Ученые выявили гены, влияющие и на рост, и на интеллектуальное развитие, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Выводы были сделаны после исследования тысяч людей. Уровень их интеллекта помогли определить тесты на языковые способности, скорость реакции и способность вспоминать информацию. Проверяли и ДНК-маркеры примерно у 6800 людей, никак не связанных друг с другом.

Оказалось, в 70% случаев связь роста и IQ можно было объяснить именно генами. В оставшихся 30% случаев все дело во внешних факторах. Знание генетических оснований подобной связи поможет предсказать возможное развитие проблем со здоровьем у человека.

Кстати, ранее специалисты выявили связь роста человека и риска развития болезней сердца. Известно: концентрация кальция в коронарных артериях может свидетельствовать о том, насколько забиты сосуды, подпитывающие сердце кровью. Этот маркер предсказывает вероятность будущих сердечных приступов. Если отмечается кальцификация, то шансы получить ишемическую болезнь сердца повышаются почти в десять раз.

И высокие люди обычно имеют меньше отложений кальция. То есть у них снижен риск ишемической болезни сердца. Если сравнивать одну четверть самых высоких людей с одной четвертью самых низких, чьи данные анализировали ученые, то риск скопления отложений мог быть ниже на 30% именно у первых. Что важно, это работало в отношении представителей обоих полов.