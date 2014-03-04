Американские ученые установили, почему мальчики чаще страдают от аутизма, задержки интеллекта и синдрома гиперактивности с нарушением внимания, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале American Journal of Human Genetics, сообщает Газета.ру.

Они выяснили, почему при своем развитии женский мозг оказывается более защищенным от всяких нарушений. Это различия между мужчинами и женщинами на молекулярном уровне. Для этого ученым пришлось проанализировать генетический массив данных, полученный от 16 тыс. человек с различными расстройствами развития мозга.

Оказалось, что у женщин, страдающих от аутизма, в большем количестве встречаются вариации числа копий генов, выпадения, удвоения и другие хромосомные перестройки. Ученые предположили, что для развития одних и тех же расстройств в женском мозге должно произойти гораздо больше патологических мутаций. С меньшим количеством женский мозг справляется лучше, чем мужской, поэтому происходящие в нем изменения не носят необратимого характера.