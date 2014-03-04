Шум самолётов причиняет вред здоровью человека

Если над вашим домом пролегает авиатрасса и живете вы в этом месте более 20 лет, то у вас повышен риск болезней сердца и инсульта. Причина в ночном шуме от самолетов, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. С каждыми 10 децибелами ночного шума риск увеличивается на 25% процентов. Зато нет никакой связи между шумом днем и проблемами со здоровьем.

Возможно, здесь важную роль играет нарушение сна или стресс, вызванный снижением качества сна. При этом шум от автомобильных дорог уже ранее связывали с аналогичным увеличением риска болезней сердца и инсульта у людей, живущих в густонаселенных районах. Но в данном случае большую опасность представляет все же загрязнение воздуха.

Об этом предупреждает Королевский колледж Лондона. Его сотрудники проверили 4712 людей, проживающих рядом с аэропортами в шести европейских странах на протяжении минимум пяти лет. В целом риск не был особо повышен по сравнению со средними показателями. Однако он вырастал, когда речь заходила о людях, страдавших от шума от самолетов по ночам, по меньшей мере, 20 лет. Есть данные о том, что подобный шум повышает давление даже у людей, крепко спящих ночью.