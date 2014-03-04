Спорт омолаживает на молекулярном уровне?

В 2012 году ученые обнаружили новый гормон – иризин. Он вырабатывается при физической нагрузке, и стимулирует жировые клетки сжигать энергию. С этим гормоном связаны большие надежды в области разработки лекарств для похудения, пишет Здоровье.

Новое открытие показывает, что гормон может помочь не только стать стройнее, но и помолодеть. В 2014 году группа ученых под руководством Джеймса Брауна доказала существование прямой связи между уровнем иризина в крови и биологическим маркером старения клеток – длиной теломер, концевых участков ДНК. Теломеры укорачиваются при каждом делении клетки и служат надежным индикатором биологического возраста человека.

В ходе исследования, проведенного на здоровых добровольцах, оказалось, что уровень «гормона спорта», иризина, четко коррелирует с длиной теломер. Чем больше человек тренирует мышцы – тем выше в крови средний уровень иризина. И одновременно с этим теломеры заметно длиннее, чем у людей с меньшим уровнем иризина.

Открытие продемонстрировало прямую связь между активным образом жизни и здоровым медленным старением на клеточном уровне. Среди людей одного и того же года рождения биологический возраст может различаться. Способность клеток делиться и восстанавливать повреждения тканей зависит от теломер, поэтому длина теломер – важный показатель биологического возраста, доступный для прямого измерения. Если выяснится, что длину теломер возможно увеличить с помощью иризина – это будет огромным прорывом в борьбе со старением.