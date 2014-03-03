Влажные салфетки для детей вызывают острые аллергические реакции

Дерматологи предупреждают: детские салфетки вызывают проблемы с кожей. Как отмечает The Sydney Morning Herald, доктор Розмари Никсон считает, что салфетки пропитывают антибактериальной жидкостью, которая провоцирует дерматит. В ней содержится консервант метилизотиазолинон.

Согласно статистике из двух австралийских клиник, он вызывал 11,3% кожных реакций, зафиксированных у 353 пациентов в прошлом году, 8,4% реакций - в 2012 и 3,5% реакций - в 2011 году. В целом, можно сказать, число аллергических реакций увеличивается. Реакция в виде красной сыпи проявлялась в течение 48 часов после контакта. Причина, возможно, кроется в том, что консерванта слишком много или он слишком долго остается на коже. Также соединение опасно, если кожа повреждена. Так ему легче проникнуть вглубь.

Случаи реакций на соединение зарегистрированы во всем мире. Помимо детских салфеток, опасный компонент можно найти в косметических продуктах, дезодорантах, шампунях, кондиционерах, солнцезащитных средствах и увлажняющих продуктах. В оборот его ввели с начала 2000-х годов. Что касается реакций на салфетки, скорее всего, статистика неактуальна. Многие взрослые не предполагают, что именно салфетки содержат аллерген. А сыпь у детей часто связывают с использованием подгузника.

meddaily.ru