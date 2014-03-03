Настроение зависит от ежедневного рациона

Эмоциональное переедание знакомо многим. Оно характеризуется тем, что человек буквально набрасывается на вредные продукты, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Университет Делавэра подчеркивает: есть способ справиться с этим нездоровым пищевым поведением, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Многие люди, находясь в плохом настроении, выбирают вредные продукты, а когда в хорошем - полезные. С точки зрения эволюции, такая закономерность объяснима, а лабораторные эксперименты это подтверждают. В целом можно утверждать, что пищевое поведение напрямую зависит от скачков настроения. И, улучшив настроение, у человека появляется возможность сбросить вес, сев на диету.

При этом люди чаще делают выбор в пользу полезных продуктов, если думают о будущих возможностях. А вот люди, пребывающие в плохом настроении и фокусирующиеся на текущем чувственном опыте и вкусе, который они непосредственно ощущали, выбирают вредные продукты.