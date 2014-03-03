Настроение зависит от ежедневного рациона
Эмоциональное переедание знакомо многим. Оно характеризуется тем, что человек буквально набрасывается на вредные продукты, чтобы успокоить расшалившиеся нервы
Эмоциональное переедание знакомо многим. Оно характеризуется тем, что человек буквально набрасывается на вредные продукты, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Университет Делавэра подчеркивает: есть способ справиться с этим нездоровым пищевым поведением, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.
Многие люди, находясь в плохом настроении, выбирают вредные продукты, а когда в хорошем - полезные. С точки зрения эволюции, такая закономерность объяснима, а лабораторные эксперименты это подтверждают. В целом можно утверждать, что пищевое поведение напрямую зависит от скачков настроения. И, улучшив настроение, у человека появляется возможность сбросить вес, сев на диету.
При этом люди чаще делают выбор в пользу полезных продуктов, если думают о будущих возможностях. А вот люди, пребывающие в плохом настроении и фокусирующиеся на текущем чувственном опыте и вкусе, который они непосредственно ощущали, выбирают вредные продукты.