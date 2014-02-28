В крови здоровых людей нашли «биомаркеры смерти»

Описание методики идентификации таких «биомаркеров смерти», внедрение которой в широкую клиническую практику может помочь выявлению среди здоровых людей тех, кто входит в группу риска, опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Авторы с помощью метода ядерной магнитно-резонансной спектроскопии провели скрининг образцов крови свыше 17 тысяч здоровых жителей Эстонии и Финляндии на 106 различных биомолекул. В итоге было выявлено четыре биомаркера – альбумин, альфа-1-кислый гликопротеин, цитрат и размер частиц липротеина очень низкой плотности. Все эти молекулы присутствуют в крови человека, но критичным оказался уровень их концентрации.

Выявленные биомаркеры, как было установлено, дают возможность определить внешне здоровых индивидуумов, у которых вероятность умереть в ближайшие пять лет от очень широкого спектра болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак или другие несосудистые заболевания, очень высока. При этом результаты были получены вне зависимости от таких факторов риска, как возраст, вредные привычки, ожирение, высокий уровень холестерина в крови, повышенное артериальное давление. Так, например, среди эстонских участников исследования в течение первого года после его начала скончался каждый пятый из группы, сумма баллов у членов которой по профилю биомаркеров в крови находилась в самом верхнем процентиле.

Как полагают авторы, обнаруженный феномен, лежащие в основе которого биологические механизмы еще только предстоит прояснить, является отражением общей системной нестабильности в организме, о чем говорит тот факт, что речь идет о смертности от очень различных по своей природе заболеваний. Следующим шагом исследователей станет выявление факторов, связывающих все четыре биомаркера между собой.

medportal.ru